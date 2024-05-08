деревня Фролово, деревня Фролово, Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Фролово

Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
8390Фролова, дер.при рч. Сюзве большой, впад. в рч. Обву.18979226957Часовня православная 1. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Рождественская волость
1702. Фролова, деревня бывшая владельческая, при реке Сюрве, дворов 33, жителей 191, часовня, баз. 18-го августа.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Рождественская волость
72) д. Фролова (Пашня), на р. СюрвеФроловское общество4386113Бывшие помещичьиПравославные и единоверцы Русские1906

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Карагайский район
734643Фроловодеревня58°29'00"55°10'00"O-40-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Карагайский муниципальный район, Рождественское сельское поселение
57622434156д Фроловодеревня
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