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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8390Фролова, дер.при рч. Сюзве большой, впад. в рч. Обву.18979226957Часовня православная 1. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1702. Фролова, деревня бывшая владельческая, при реке Сюрве, дворов 33, жителей 191, часовня, баз. 18-го августа.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
72) д. Фролова (Пашня), на р. СюрвеФроловское общество4386113Бывшие помещичьиПравославные и единоверцы Русские1906
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
734643Фроловодеревня58°29'00"55°10'00"O-40-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57622434156д Фроловодеревня