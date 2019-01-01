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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4258Верх-Шлыкова (Шлык-Баш), дер.при рч. Шлыке.6450305959Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1249. Верх-Шлыкова (Шлык-Баш), деревня бывшая государственная, при реке Верх-Шлыке, дворов 32, жителей 135, мечеть
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
5) д. Верх-Шлыки на р. Шлыке, мечетьВерх-Шлыковское общество86223208ВотчинникиМагометанеБашкиры6621
18) д. Верх-Шлыки на р. ШлыковкеВерх-Шлыковское общество97258279Бывшие государственныеПравославные и раскольникиРусские6921
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347258Верх-Шлыкдеревня56°43'00"55°32'00"O-40-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57604403121д Верх-Шлыкдеревня