деревня Граболово, Чаусский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Граболово

Чаусский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Белицкая волость
25Дер. Граболовпроселочнойреч. ВолчасГраболовск. с. о. 336363Симоновск. прав. 6535
33Дер. Граболовпроселочнойреч. ВолчасПетринскому с. о. 113734Симоновск. прав. 6535

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чаусский район, Путьковский сельсовет
д Граболово38

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чаусский район, Осиновский сельсовет
д. Граболово36

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