железнодорожная станция Брянцево, железнодорожная станция Брянцево, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Брянцево

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Васильевская волость
3Брянцево25

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
801803Брянцевож.-д.ст.(нп)56°54'35°48'O-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Черногубовское сельское поселение
28620478116ж/д ст Брянцевожелезнодорожная станция
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