село Михалково, село Михалково, Фурмановский район, Ивановская область (на 2018) — Familio

Михалково

Фурмановский район, Ивановская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
9186Михальково, с.при рч. Болобане.42346014320Церковь православная. Миткалевая фабрика.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Перехтский уезд
С. Миханьково и Вязовское с 2 дер.26Ан. Петр. Полянская24898

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Широковская волость
370. Михальково, село бывшее владельческое, дворов 4, жителей 275, церковь православная

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Широковская волость
Михальково с.колодцы406032970148218По волости мужчины-промышленники составляют 58,45% всего населения в возрасте от 8 до 60 л.; % фабричных-мужчин к населению в том же возрасте — 38,58 (72,94 % всех промыш Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Фурмановский район
589728Михалковосело57°12'41°02'O-37-107
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