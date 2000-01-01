сельцо Бородовицыно, Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Бородовицыно

Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
808Бородовицыно (Бордовичи), сц. вл.при р. Десне.111047258261

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Елисеевская волость
Бородовицино (деревня)7Почтовое отделение в с. Елисеевичах

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