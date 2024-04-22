село Столбецкое, село Столбецкое, Покровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Столбецкое

Покровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3112Столбецкое, с. вл.при безымянном ручье.252149220288Церковь православная 1 Мельниц 7. Маслобоень 2. Крупорушня.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Алексеевская волость
Столбецкое (село)25Малоархангельская почтово-телеграфная контора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Покровский район
63268Столбецкоесело52°37'с.ш.36°36'в.д.N-37-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Покровский муниципальный район, Столбецкое сельское поселение
54650434101с Столбецкоесело
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