Населенное место

Крицевичи, им. Федоровича, оз. Крицевичи, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 214, у. гор. 40 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Бальбиново 24 в.