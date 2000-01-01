деревня Кричево, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Кричево

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Друйская волость
Крицевичи, им. Федоровича, оз. Крицевичи, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 214, у. гор. 40 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Бальбиново 24 в.
Крицевичи, д., оз. Крицевичи, жит. 155 (59 м. 96 ж.), дес. 224, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Перебродский сельсовет
д Кричево40

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Перебродский сельсовет
д. Кричево28

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