посёлок Киселевка, посёлок Киселевка, Лебединский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Киселевка

Лебединский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Лебединский уезд
2696Киселевка, посел. каз.при колодцах.1840109326354

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Межеричская волость
587. Киселевка, хутор бывший государственный, дворов 103, жителей 542
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