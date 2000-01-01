село Голицыно, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Голицыно

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2610Малокоренное (Голицыно), с. вл.при пруде.331095390407Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Коноплинская волость
993. Голицыно, село бывшее владельческое, дворов 140, жителей 876, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Коноплинская волость
Малое Коренное, Голицино тож с5054на верхах реки Лесн. Воронежа1545355141049354КоноплиноЦер. д., шк., 3 ветр. мел., 2 масл., мел. лав., 3 прос.

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