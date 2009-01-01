деревня Крутое, Чечерский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Крутое

Чечерский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Дудичская волость
22Им. Юзин (оно же Крутое)проселочнойсажелкедв. С. Неслуховской, кат. 185Ровковичск. пр. 12965

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Чечерский район, Ровковичский сельсовет
д Крутое58

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Чечерский район, Ровковичский сельсовет
д. Крутое21

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