деревня Тростниково, деревня Тростниково, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Тростниково

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об отобрании имущества и усадьбы у гражданина Павла Афанасьевича Музалева бывш. Г. А. Светникова деревни Тростниковой, Каменской волости, Новосильского уезда, Тульск Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан Новиковых деревни Тростниковой, Каменской волости, Новосильского уезда, Тульской губернии. 1922 г. // Гос. архив Тульской обл Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2960Тростникова, д. каз.при пруде.61536147160

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
291892Тростниководеревня52°55'с.ш.37°01'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Зареченское сельское поселение
54643413121д Тростниководеревня
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