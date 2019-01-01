деревня Коньшино, деревня Коньшино, Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Коньшино

Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11499Коньшино, д. вл.при рч. Брехоте.651026125121

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Вешковская волость
570. Коншина, деревня бывшая владельческая, дворов 43, жителей 300, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Вешковская волость
68КоньшиноДеревня6062197184

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Угранский район
215607Коньшинодеревня54°58'00"34°29'00"N-36-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Угранский муниципальный район, Знаменское сельское поселение
66650435130д Коньшинодеревня
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