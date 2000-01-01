село Новоселки, Радичская волость, Рославльский уезд (на 1904) — Familio

Новоселки

Радичская волость, Рославльский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
9724Новоселки, с. вл.при рчч. Петровке и Мосеевке.3816115347Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Радичская волость
501. Новоселки, село бывшее владельческое, дворов 12, жителей 74, церковь православная, ярмарка 18 января, 2 мая и 15 августа.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Радичская волость
143НовоселкиСело352889110Церковь, церковно-приходское училище, ярмарка 15 августа.

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