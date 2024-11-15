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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О незаконном взыскании денег по исполнительному листу с крестьянина д. Тигомяки Каркомякской волости Петербургского уезда Тигароне. 1898–1899 гг. // Центральный государст Показать все
По жалобе крестьянина дер. Тигомяки Коркомякской волости Петербургского уезда С. Суммине на волостного старшину. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
558Тигомякки, д. вл.при колодцах.73¼4451820
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Новое и старое Кириасало, Тиго-Мяки, Пузо-Мяки и Аудио1К. И. Эрист131448
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Тигомяки д. 734 стан44163 участок36почтово-телеграфное отделение Коркиомяки.