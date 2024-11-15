деревня Тигомякки, Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Тигомякки

Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О незаконном взыскании денег по исполнительному листу с крестьянина д. Тигомяки Каркомякской волости Петербургского уезда Тигароне. 1898–1899 гг. // Центральный государст Показать все
По жалобе крестьянина дер. Тигомяки Коркомякской волости Петербургского уезда С. Суммине на волостного старшину. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
558Тигомякки, д. вл.при колодцах.73¼4451820

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Новое и старое Кириасало, Тиго-Мяки, Пузо-Мяки и Аудио1К. И. Эрист131448

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Коркомякская волость
Тигомяки д. 734 стан44163 участок36почтово-телеграфное отделение Коркиомяки.

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