деревня Шатрово, Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Шатрово

Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Дризенский уезд
Шатрово, 5 д.64Сильвестр Богданович44221208

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Сушковская волость
131. Шатров, деревня бывшая владельческая, при реке 3. Двине, дворов 15, жителей 180, церковь православная приписн.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Дриссенский уезд, Сарьянская волость
53ШатроводеревняЗападная Двина, рекаБоровского, православногоЗапасишскому сельскому обществу13

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Верхнедвинский район, Сарьянский сельсовет
д Шатрово92

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Верхнедвинский район, Сарьянский сельсовет
д. Шатрово73

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