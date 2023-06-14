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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Веретья, Добручинской волости, Гдовского уезда, Я. Степановым. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Веретья, Добручинской волости, Гдовского уезда, Т. Прохоровым. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьянина дер. Веретье Добручинской волости Гдовского уезда Василия Матвеева на лишение его земли. 1900–1904 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
724Веретье, д. вл.при колодце.203542431
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
97. Веретья, деревня бывшая владельческая, дворов 6, жителей 40, часовня, лавка, ветряная мельница
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Веретье д.261 стан3863 участок26почтовое отделение Скамья.