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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Приговор общества крестьян д. Плетневка Трехсвятской волости Инсарского уезда об избрании крестьянина д. Латышевка Потижско-Слободской волости того же уезда Коптеева на д Показать все
Сельскохозяйственная перепись д. Плетневка Трехсвятской волости Инсарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3059.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
426Нижний Каменный Брод (Плетневка), д. каз.при рч. Иссе.251059498207Мечеть магометанская 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
307. Плетневка (Н. Каменный Брод), деревня бывшая государственная, при речке Иссе, дворов 57, жителей 362, мечеть, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
694184Плетневкасело53°51'44°41'N-38-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56626413141с Плетневкасело