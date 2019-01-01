село Шихобалово, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Шихобалово

Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Владимирской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Суздальский уезд
5210Шихобалово, с. каз.при потоке Шуге.202061245259Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Тумская волость
638. Шихобалово, село бывшее государственное, при речке Шуге, дворов 94, жителей 536, церковь православная, 8 ветряных мельниц, 2 ткацких светелки

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Суздальский уезд, Тумская волость
6436Шихобалово село83712947194

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Юрьев-Польский район
2638Шихобаловосело56°26'40°05'O-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Юрьев-Польский муниципальный район, Небыловское сельское поселение
17656432276с Шихобаловосело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.