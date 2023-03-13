деревня Городок, Таборинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Городок

Таборинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Туринский округ
2710Горожанский (Городок), паул инор.при р. Тавде.106106144946Часовня православная 1.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Туринский уезд, Нижне-Табаринская волость
Горожанский (городок) паул, при р. Тавде, на прос. дор.5211082222107
Туринский уезд, Табаринская волость
Городищенский п., при р. Тавде, на прос. дор.534112262664

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Таборинский район
37722Городокдеревня58°27'с.ш.64°54'в.д.O-41-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Таборинский муниципальный район, Кузнецовское сельское поселение
65645415116д Городокдеревня

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