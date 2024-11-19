деревня Матюнинка, Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Матюнинка

Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
938Матюнинка, д. вл.на л. б. рч. Стемаса.2752229395

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Анненковская волость
14Матюнинка, сельпо, при рч. Стемасе; н. р. 8030379891

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