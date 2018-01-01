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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1144Севастьяновка (Антон), колон. нем.при рч. Севастьяновке.12225149853876Церковь лютеранская 1. Училище. Заводов 14. Мельниц 8.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
587. Севастьяновка (Аптон), селение колонистов, при речке Севастьяновке, дворов 208, жителей 2170, церковь лютеранская, школа, 4 лавки, ветряная мельница, 9 вод. мльн., 1 Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43822Садовоесело51°02'с.ш.45°52'в.д.M-38-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63622101121с Садовоесело