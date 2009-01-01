деревня Старая Иолча, Брагинский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Старая Иолча

Брагинский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Иолчанская волость
723. Старая Иолча, село бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 32, жителей 130, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Иолчанская волость
Иолча, имение31114541314
Иолча Старая, село3695214571342

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Брагинский район, Новоиолченский сельсовет
д Старая Иолча173

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Брагинский район, Новоиолченский сельсовет
д. Старая Иолча105

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