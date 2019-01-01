деревня Хоробрец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Хоробрец

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ведомость о маслодельном заводе Н. В. Белозерова в с. Хоробрец Сычевской волости Вологодского уезда за 1880 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Маслянской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1192Хоробрец, сц. вл.при р. Масляне.35301714

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
С. Храбрец, Д. Резвино61Плат. Дм. Неелов3359

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Сычевский сельсовет
Хоробрец (пром. пред.) 7098мельницаЗимнее: 4 км. Летнее: 4 км.Зимнее: 30 км. Летнее: 30 км.Зимнее: 41 км. Летнее: 41 км.22
Хоробрец 7099селоЗимнее: 5 км. Летнее: 5 км.Зимнее: 27 км. Летнее: 27 км.Зимнее: 40 км. Летнее: 40 км.87

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247030Хоробрецдеревня59°16'с.ш.39°18'в.д.O-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19620488646д Хоробрецдеревня

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