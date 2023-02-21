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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2309Верх-Сысертский, зав.при р. Сысерти и заводском пруде.581234150201Часовня православная 1. Железоделательный завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
552. Верх-Сысертский завод, селение заводское бывшее владельческое, при реке Сысерти и зав. пруде, дворов 32, жителей 412, часовня, жед.-дел. з.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
2) з. Верх-Сысертский, на р. Сысерти, зем. шк., распл.Верх-Сысертское общество98362299Быв. маст. посес. гор. зав.Православные Русские569
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51692Верхняя Сысертьпосёлок56°27'с.ш.60°45'в.д.O-41-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65722000166п Верхняя Сысертьпоселок