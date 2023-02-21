посёлок Верхняя Сысерть, Сысертский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Сысерть

Сысертский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2309Верх-Сысертский, зав.при р. Сысерти и заводском пруде.581234150201Часовня православная 1. Железоделательный завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Сысертская волость
552. Верх-Сысертский завод, селение заводское бывшее владельческое, при реке Сысерти и зав. пруде, дворов 32, жителей 412, часовня, жед.-дел. з.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Сысертская волость
2) з. Верх-Сысертский, на р. Сысерти, зем. шк., распл.Верх-Сысертское общество98362299Быв. маст. посес. гор. зав.Православные Русские569

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сысертский район
51692Верхняя Сысертьпосёлок56°27'с.ш.60°45'в.д.O-41-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сысертский
65722000166п Верхняя Сысертьпоселок

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