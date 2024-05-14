деревня Клевцовская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Клевцовская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного нижнего чина, крестьянина деревни Демидовской Заборской волости Тотемского уезда Окатова В. П. об отказе в назначении ему пособия. 1915 г. // Го Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Происхожденческой Лохотской церкви. Список архивных де Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Происхожденческой Лохотской церкви. Список архивных де Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9415Клевцевская (Демидовская), д. удел.при рч. Лохте.8414483532

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Заборская волость
5252Клевцовская (Демидовская)Лохотское.Спасо-Преображенскийбывшие удельные6530236565

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Заборская волость
Демидовская55443деревняРусские377373146

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Лохотский сельсовет
Клевцовская (Демидовская) 2608деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 270 км. Летнее: —.3337

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
35412Клевцовскаядеревня60°24'с.ш.43°20'в.д.P-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Заборское сельское поселение
19642416171д Клевцовскаядеревня

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