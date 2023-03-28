деревня Брушки, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Брушки

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Николаевская волость
Брушки, д., жит. 14 (7 м. 7 ж.), дес. 32, у. гор. 13 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Борковичи 26 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Николаевский сельсовет
д Брушки4

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Николаёвский сельсовет
д. Брушки8

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