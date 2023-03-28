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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
716Ново-Александровка (Рубашкина), д. вл.при безымянном пруде.302048180163
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
242. Ново-Александровка (Рубашкина, Западная), деревня бывшая владельческая, при речке Калиновой, дворов 65, жителей 581
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
10. № по учету земель: 1570.Ново-Александровка (Западная)бывшие помещичьи1785455391084
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13342Новоолександрівкаселор-н Попаснянськийселищна рада Калинівська