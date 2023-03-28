село Новоалександровка, село Новоалександровка — Familio

Новоалександровка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
716Ново-Александровка (Рубашкина), д. вл.при безымянном пруде.302048180163

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Камышевахская волость
242. Ново-Александровка (Рубашкина, Западная), деревня бывшая владельческая, при речке Калиновой, дворов 65, жителей 581

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Камышевахекая волость
10. № по учету земель: 1570.Ново-Александровка (Западная)бывшие помещичьи1785455391084

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13342Новоолександрівкаселор-н Попаснянськийселищна рада Калинівська
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