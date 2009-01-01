Населенное место

Войтели, ф. (Ляцкой), жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 411, у. гор. 48 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Алехновичи 1½ в.

Войтели, д., жит. 39 (22 м. 18 ж.), дес. 52, у. гор. 52 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Уша 10 в.