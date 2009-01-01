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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Войтели, ф. (Ляцкой), жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 411, у. гор. 48 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Алехновичи 1½ в.
Войтели, д., жит. 39 (22 м. 18 ж.), дес. 52, у. гор. 52 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Уша 10 в.
Войтели, д., жит. 80 (42 м. 38 ж.), дес. 45, у. гор. 48 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Алехновичи 2 в.
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Войтели, деревня4692393920
Войтели, фольварок812393920
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Войтели51
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Войтели34