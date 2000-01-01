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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества столярной мастерской жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Житникова Михаила Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Киянова Матвея Михайловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Сохина Ивана Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Сохина Петра Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Сохина Поликарпа Захаровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Опись имущества конной мельницы и рушки жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Черторыжского Митрофана Петровича. 1904 г. // Гос. архив Ворон Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Черторыжского Андрея Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
470Бирючковская, слоб. каз.при логе Бирючке.½4387267265Заводов винокуренных 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
142. Бирючковская, слобода бывшая государственная, дворов 233, жителей 736, школа, 2 лавки, сукновальня, винокуренный завод, свечной завод
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Бирючковская7176слободаБирючковскаго2151845