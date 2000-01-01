слобода Бирючковская, слобода Бирючковская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Бирючковская

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества столярной мастерской жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Житникова Михаила Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Киянова Матвея Михайловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Сохина Ивана Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Сохина Петра Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Сохина Поликарпа Захаровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Опись имущества конной мельницы и рушки жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Черторыжского Митрофана Петровича. 1904 г. // Гос. архив Ворон Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя слободы Бирючковской Засосненской волости Бирюченского уезда Черторыжского Андрея Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
470Бирючковская, слоб. каз.при логе Бирючке.½4387267265Заводов винокуренных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Засосенская волость
142. Бирючковская, слобода бывшая государственная, дворов 233, жителей 736, школа, 2 лавки, сукновальня, винокуренный завод, свечной завод

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Засосенская волость
Бирючковская7176слободаБирючковскаго2151845
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