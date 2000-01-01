село Алейниково, село Алейниково, Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Алейниково

Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2336Апнова (Кривоносовка), сц. вл.при рч. Межейке.852035182180Православный молитвенный дом. Овчарня мериносов.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Морозовская волость
1025. Анновка (Кривоносовка), сельцо бывшее владельческое, дворов 52, жителей 400, церковь православная
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