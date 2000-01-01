- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3837Залипаева (Залипалово), с. вл.при рч. Стениче.773982191Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1119. Залипаево, село бывшее владельческое, при речке Стениче, дворов 46, жителей 349, церковь православная, сукновальня
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
record_textВерст до почтыПочта
Залипаево (село)10Город Севск