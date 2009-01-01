хутор Яново, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Яново

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Николаевская волость
Яново, ф. (Савича), р. Дисенка, жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 32, у. гор. 5 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 д., ст. ж. д. Борковичи 18 в.
Яново, д., жит. 41 (20 м. 21 ж.), дес. 35, у. гор. 4 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Борковичи 17 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Николаевский сельсовет
х Яново6

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Николаёвский сельсовет
х. Яново3

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