деревня Гостиунс, Ezernieku pagasts, Krāslavas novads (на 2019) — Familio

Гостиунс

Ezernieku pagasts, Krāslavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Режицкий уезд, Вайводовская волость
6ГостынифольварокГостыня, озероБукмуйжского, римско-католическогоМ. Прушинской и С. Шадурской, двор. , кат.3

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Krāslavas novads, Ezernieku pagasts
Gostiunsagrāk Krāslavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=65105

Мы используем куки для улучшения работы сайта.