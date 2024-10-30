деревня Щипачи, Богданович, Свердловская область (на 2019) — Familio

Щипачи

Богданович, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2918Щипачева (Шипачева), дер.при рч. Калиновке большой.2010120335367Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Ильинская волость
781. Щипачева (Средняя Полднева), деревня бывшая государственная, при речке Полдневке, дворов 68, жителей 487
Камышловский уезд, Калиновская волость
788. Щипачева (Шипачева), деревня бывшая государственная, при речке Большой Калиновке, дворов 141, жителей 728, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Калиновская волость
9) д. Щипачева или Щипачи на р. Калиновке, шк. гр., распланированаЩипачевское общество155434423Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские208

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Богдановичский район
88994Щипачидеревня56°45'с.ш.62°26'в.д.O-41-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Богданович
65707000181д Щипачидеревня

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