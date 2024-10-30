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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2918Щипачева (Шипачева), дер.при рч. Калиновке большой.2010120335367Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
781. Щипачева (Средняя Полднева), деревня бывшая государственная, при речке Полдневке, дворов 68, жителей 487
788. Щипачева (Шипачева), деревня бывшая государственная, при речке Большой Калиновке, дворов 141, жителей 728, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
9) д. Щипачева или Щипачи на р. Калиновке, шк. гр., распланированаЩипачевское общество155434423Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские208
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88994Щипачидеревня56°45'с.ш.62°26'в.д.O-41-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65707000181д Щипачидеревня