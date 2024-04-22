село Великий Перевоз, село Великий Перевоз, Полтавська область (на 2018) — Familio

Великий Перевоз

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
2985Великий Перевоз, с. вл. и казач.при р. Псле.3613100432365

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Барановская волость
646. Великий Перевоз, село бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 91, жителей 540, церковь православная, питейный дом, лавка, кзн., 12 ветряных мел Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Барановская волость
20.0Великий Перевоз селоВелико-Перевозовское козаков53976114215255255510
20.0Великий Перевоз селоВелико-Перевозовское крестьян собственников539354176106106212

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19551Великий Перевізселор-н ШишацькийШишацька селищна об'єднана територіальна громада
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