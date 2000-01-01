деревня Войниловщина, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Войниловщина

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Воложинская волость
Возновщина, д., жит. 99 (56 м. 43 ж.), дес. 59, у. гор. 61 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Молодечно 37 в.
Войниловщизна, з. (Гр. Тышкевича), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 19, у. гор. 61 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Молодечно 47 в.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Першанская волость
Войниловщина, деревня375263634

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Першайский сельсовет
д. Войниловщина2

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