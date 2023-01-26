выселок Андреева, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния (на 1886) — Familio

Андреева

Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ульяновской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1314Андреева, выс. вл.на л. б, р. Борлы.763182327Выселки под №№ 1310—1315 известны под общим названием Борлинских выселков.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Мало-Борлинская волость
799. Борлинский Выселок, деревня бывшая владельческая, при речке Борле, дворов 22, жителей 313, красильня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.