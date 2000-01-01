деревня Кавзиак-Тамак, деревня Кавзиак-Тамак, Александро-Карамалинская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Кавзиак-Тамак

Александро-Карамалинская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2037Кавзиак-Тамак (Ташлиар Починок), деревня.при рч. Менле.5515206265Т. —

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Александро-Карамалинская волость
8Ковзияк-Тамак, дер. при реч. Мелле, на зем. трак., х.-з. маг., вод. мел., бак. лав.551550120104Земледелие
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