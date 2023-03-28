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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2848Малигонтова (Васильевка), д. вл.при балке Галуповой.8015247868Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
678. Васильевка (Малигоновка), село бывшее владельческое, при балке Малый Куяльнык, дворов 18, жителей 85, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь право Показать все
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Малигоново (Васильевка) (сельское общество)4992132224
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17684Малігоновеселоцентр сільської радир-н Ширяївськийсільрада Малігонівська