деревня Богослово, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Богослово

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
260Богослово (в Блудове), с. каз. и вл.при р. Оптухе.121271238263Церковь православная 1.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Богословская волость
Богослово (село) что в Блудове12город Орел

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