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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Покровской, Феофиловской волости, Лужского уезда, Т. Семенова на незаконную продажу его движимого имущества волостным старшиной. 1895–1897 гг. // Показать все
Об отмежевании крестьянских наделов д. Покровской, Феофиловской волости, Лужского уезда от владений княгини Дондуковой-Корсаковой. 1896–1897 гг. // Центральный государств Показать все
По прошению крестьянина дер. Покровско Феофиловской волости Лужского уезда И. Федорова о командировании землемера для размежевания земли. 1901 г. // Центральный государст Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2377Покровско (Болван), д. вл.при колодцах.80353299125Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Покровско д.845 стан28127 участок19почтово-телеграфная контора Струги.