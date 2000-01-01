деревня Рысино, Городищенская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Рысино

Городищенская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
По ходатайству крестьян д. Рысино, Городищенской волости, Новоладожского уезда, о бесплатной пастьбе скота на территории Прусинской дачи. 1891–1893 гг. // Центральный гос Показать все
По ходатайству крестьян д. Мотохово, д. Пчевушки и д. Рысино Городищенской волости Новоладожского уезда о рассрочке выплаты податей. 1897 г. // Центральный государственны Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3056Рысино, д. каз.при колодце.6630246548Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Городищенская волость
Рысино д.671 стан3175 участок34город Новая Ладога.

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