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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
691Ундозерский погост, пог.при Ундозере.5657348Церковь православная.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
24547. Ундозерский погостУндозерскоеОз. Ундозере——До ближайшего поселения: —. До школы: школа. До почтового отделения: —. До пароходной пристани: —. Крестьянское: —. Не крестьянское: 4. Крестьянское: —. Не крестьянское: 3. Крестьянское: —. Не крестьянское: 6. Крестьянское: —. Не крестьянское: 5.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33620Ундозерский Погостдеревня60°37'с.ш.36°22'в.д.P-37-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622416206д Ундозерский Погостдеревня