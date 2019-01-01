село Черемхово, Каменский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Черемхово

Каменский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2957Черемховское (Савино), сел.при рч. Каменке.8010100364387Церковь православная 1. Хлебный магазин. Маслобойное заведение 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Клевакинская волость
815. Черемховское (Савино), село бывшее государственное, при речке Каменке, дворов 149, жителей 811, церковь православная

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Клевакинская волость
12) с. Черемховское (Савинское) на р. Каменке, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Черемховское общество172527492Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские8510

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Покровский район , Черемховский сельсовет
3. Черемховское (Савинское), с. 2285436071150русские1150Черемховскойр. Каменка13ст. Синарская11131113111111просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Каменский район
89898Черемховосело56°30'с.ш.61°47'в.д.O-41-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Каменский
65712000416с Черемховосело

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