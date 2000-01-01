деревня Угол, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Угол

Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

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Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на торговца деревни Уголь Вострой волости Великоустюгского уезда, потомственного гражданина Разумова М. А. за спекуляцию товарами первой необходим Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Бобровской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10304Угол, д. каз.при рч. Бобровке.101½100½92934

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Вострая волость
1705. Угол, деревня бывшая государственная, при речке Бобровке, дворов 10, жителей 61, 2 лавки, 2 постоялых двора

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Вострая волость
4242УголБобровское.Никольскийбывшие государственные10313205645

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Нюксенский район
276491Уголдеревня60°27'с.ш.44°50'в.д.P-38-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Нюксенский муниципальный район, Нюксенское сельское поселение
19636444341д Уголдеревня

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