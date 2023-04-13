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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Мишутинской Ембовской вол. Кадниковского уезда А. М. Билина на медлительность распоряжения мирового съезда о неправильной сдаче в рекруты ег Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Ембовской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5218Мишутинская, д. вл.при р. Ембе.17264237168
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Мишутинская и Патрикеевская26Варв. Ник. Ельчанинова111433
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
692. Мишутинская, деревня бывшая владельческая, при речке Меленке, дворов 29, жителей 1905 лавок
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2821МишутинскаяПатракеев.НикольскийДубасовых1400,817346
29—МишутинскаяПатракеев.НикольскийЕльчанинова1400,8246963
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Мишутинская16650деревняРусские44109112221
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Мишутинская 192деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 63 км. Летнее: 85 км.Зимнее: 208 км. Летнее: 230 км.3944
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273725Мишутинскаядеревня60°27'с.ш.41°13'в.д.P-37-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618428101д Мишутинскаядеревня