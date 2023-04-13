деревня Мишутинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Мишутинская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Мишутинской Ембовской вол. Кадниковского уезда А. М. Билина на медлительность распоряжения мирового съезда о неправильной сдаче в рекруты ег Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Ембовской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5218Мишутинская, д. вл.при р. Ембе.17264237168

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Мишутинская и Патрикеевская26Варв. Ник. Ельчанинова111433

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Ембская волость
692. Мишутинская, деревня бывшая владельческая, при речке Меленке, дворов 29, жителей 1905 лавок

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Ембская волость
2821МишутинскаяПатракеев.НикольскийДубасовых1400,817346
29МишутинскаяПатракеев.НикольскийЕльчанинова1400,8246963

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Верхне-Кубинская волость
Мишутинская16650деревняРусские44109112221

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Мишутинский сельсовет
Мишутинская 192деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 63 км. Летнее: 85 км.Зимнее: 208 км. Летнее: 230 км.3944

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273725Мишутинскаядеревня60°27'с.ш.41°13'в.д.P-37-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Мишутинское сельское поселение
19618428101д Мишутинскаядеревня

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