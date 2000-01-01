колония Гофнунгсталь, колония Гофнунгсталь, Аккерманский уезд, Бессарабская губерния (на 1886) — Familio

Гофнунгсталь

Аккерманский уезд, Бессарабская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
342Гофнунгсталь (Карадай), нем. кол.в балке Карадае и при колодцах.9585430381Лютеранский молитвенный дом. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Клястицкая волость
155. Гофнунгсталь, колония немцев, при урочище Карадой, дворов 93, жителей 1302, лютеранский молитвенный дом, школа, лавки, баз. через две недели.
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