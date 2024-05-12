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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1034. Попельня, село бывшее владельческое, при речке Лозинке, дворов 104, жителей 891, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, 2 пи Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Попельня1313800991475474150229763115
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Попельня село.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-7794Попільняселоцентр сільської радир-н Попільнянськийсільрада Попільнянська