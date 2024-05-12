село Попельня, Житомирська область (на 2018) — Familio

Попельня

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Попелянская волость
1034. Попельня, село бывшее владельческое, при речке Лозинке, дворов 104, жителей 891, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, 2 пи Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Киевская губерния, Сквирский уезд, Попелянская волость
село Попельня1313800991475474150229763115

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Попелянская волость
Попельня село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7794Попільняселоцентр сільської радир-н Попільнянськийсільрада Попільнянська

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