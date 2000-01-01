хутор Зеленьков Кут, Елизаветовская станица, Ростовский округ (на 1915) — Familio

Зеленьков Кут

Елизаветовская станица, Ростовский округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Елизаветовская станица
1509Зеленьков Кут хутор, Елисаветовской станицы, при гирл. Дона16В общ. вл. стан.7810914116

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